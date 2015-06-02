台湾股市:与陆股连结ETF占大盘成交比重创单周新高--证交所

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月2日 - 拜陆股牛市所赐，于台湾证交所挂牌与陆股连结的11档指数股票型基金(ETF)，上周成交金额达394.55亿台币，占市场成交比重达7.62%，均创单周历史新高。
证交所周二并称，截至今年5月底，ETF总成交金额达4,792.23亿台币，已超越去年的4,332.64亿，亦创下历史新高。
〞这是拜陆股之赐，上周(ETF)单日占市场成交比重还曾达到10%。〞证交所企研部经理陈欣昌说。
陈欣昌并对路透表示，相较今年1月，全球主要交易所ETF的成交比重，例如纽约33%、伦敦21%、德国15%、香港12.5%、韩国10.7%，台湾的比例尚未达到主要交易所的平均水准。
他强调，除了连结的陆股ETF外，由本地富邦投信申请的日本〞东证股价指数〞、〞东证正向两倍指数〞及〞东证反向一倍指数〞等三项指数ETF，预料7、8月间有机会挂牌交易。
陈欣昌指出，证交所将维持ETF市场的流动性与多元性，只要是本地业者发行的ETF，都将实施强制流动性制度，让投资人随时都可以买卖。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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