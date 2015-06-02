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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 11:55 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至10周低点，投资者警惕当局干预汇市

“本地出口商仍有月末结算需求，但目前看来需求量不大，”东部证券外汇分析师Park Yuna说。

三年期公债6月期约 涨0.14点至109.50。

0316GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,113.8 1,110.2

日圆/韩元 8.9239/291 8.9336

韩国公债期货 * 109.50 109.36

韩国综合股价指数 2,078.38 2,102.37

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 戴素萍/杜明霞)

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