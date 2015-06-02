韩国股市：早盘跌至四周低点，日圆贬值令韩国出口商受创

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“过去，疾病相关风险在本地市场会很快消散，但过去是过去，无法断定MERS也会是这样，”他表示。
0316 GMT ，韩股综合股价指数(KOSPI) 下跌1.1%，至2,078.38点，上日收报2,102.37点。该指数盘内曾低见2,076.16点，为5月7日以来最低水平。
权重股现代汽车 重挫8.4%至141,500韩元，盘中低见140,000韩元，为2010年9月1日以来最低水平。关联企业起亚汽车 也下挫4.9%。
由于担心至韩国旅游可能感染MERS，使旅游相关类股也下跌。
Hanatour Service Inc 挫跌7.3%，Hotel Shilla Co Ltd 大跌3.4%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。