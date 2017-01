韩国股市：早盘跌至四周低点，日圆贬值令韩国出口商受创

“过去,疾病相关风险在本地市场会很快消散,但过去是过去,无法断定MERS也会是这样,”他表示。

0316 GMT ,韩股综合股价指数(KOSPI) 下跌1.1%,至2,078.38点,上日收报2,102.37点。该指数盘内曾低见2,076.16点,为5月7日以来最低水平。

权重股现代汽车 重挫8.4%至141,500韩元,盘中低见140,000韩元,为2010年9月1日以来最低水平。关联企业起亚汽车 也下挫4.9%。

由于担心至韩国旅游可能感染MERS,使旅游相关类股也下跌。

Hanatour Service Inc 挫跌7.3%,Hotel Shilla Co Ltd 大跌3.4%。(完)