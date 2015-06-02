中国经济：中韩自贸协定料明年初前实施，原油进口货源稳定--商务部

路透北京6月2日 - 中国商务部周二表示，中国与韩国自贸协定正式签署标志着中韩自贸区建设正式完成制度设计，料在今年底或明年初正式实施。目前全球原油市场供大于求，价格低位运行，中国原油进口货源稳定，不存在供应短缺问题。

商务部发言人沈丹阳在发布会上并称，自贸协定中，中国主要解决了韩国在法律、建筑和相关工程、环境、娱乐、体育、证券六个部门的重要利益关系，其中规定韩国环保企业可在中国成立独资企业，从事城镇污水处理等工作。

中国商务部部长高虎城和韩国产业通商资源部长官尹相直6月1日在韩国首尔正式签署中韩自贸协定，双方货物贸易自由化比例均超过税目90%、贸易额85%。

商务部并介绍称，中国为韩国最大的贸易伙伴和最大出口市场，最大的进口来源国和最大的海外投资对象国。中韩双边贸易额超过韩国对外贸易总额的五分之一。

根据国务院发展研究中心的测算，中韩自贸协定将拉动中国实际GDP增长0.34个百分点，拉动韩国实际GDP增长0.97个百分点。

在回应沙特拒绝向中国供应更多石油的报道时，沈丹阳称，据了解中沙两国企业间持有的长期原油供应协议，目前执行平稳顺利，沙特石油公司一直在努力增加对中国出口的供应量。

“近日中国有关企业希望沙特企业能够增加供应重质油，但沙特企业因自身生产原因，一时难以满足，但沙特的中质和轻质油供应仍然是充足的。”他说，“因此，只能说是沙特方面在石油的某些品种上不能完全满足中方需求，并非总的供应量出现问题，应该说这是石油贸易中的正常现象。”