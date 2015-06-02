中国货币市场：跨IPO资金需求旺七天回购利率反弹，但流动性仍无虞

路透上海6月2日 - 中国银行间市场周二主要回购利率稳中略升；其中跨IPO申购周期的七天回购反弹幅度稍大，但市场资金供给仍较为充裕，在中长期乐观预期的支撑下，流动性宽松大局不改。

交易员并指出，每逢IPO申购周期，非银机构质押信用债融资的需求都随之高涨，其融入难度及价格都偏高，对加权利率水平的拉抬作用明显，在IPO扰动过后，短期回购利率料重归低位窄幅波动的局面。

“(七天)肯定需求大，IPO要跨过去借七天比较好；而且非银机构押信用也不好借，有利率债就不难。”华东一银行交易员称。

北京时间11:58，七天期质押式回购加权平均利率 报2.0174%，较上日涨逾8个基点(bp)，盘中最高一笔成交价达20.7%。今日七天回购定盘利率 也上行24个bp至2.25%，交易员认为，这亦主要是受IPO因素扰动。

此外，长期资金价格方面，三个月Shibor 在持续下行两个月后今日微幅反弹，六个月至1年期Shibor跌幅也进一步收窄。

不过市场人士对资金面中长期预期仍较为乐观，交易员指出，目前大行的资金储备仍较为充足，加上央行宽松政策支持仍不断，在度过IPO和半年末时点的短期压力后，未来流动性依旧会保持宽松格局。

“昨天的PSL消息，也是引导长期利率下行，短的像隔夜、七天回购应该差不多了，但中长的(资金价格)应该还是有下行空间。”上述华东的银行交易员表示。

两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL(抵押补充贷款)操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。

本周二和周三包括中国核电在内的23只新股网上申购，其中明日申购的中国核电筹资额达131.9亿元人民币，创近四年A股最大IPO(首次公开发行)。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0090 1.0074 +0.16

七天 2.0174 1.9311 +8.63

14天 2.4986 2.3809 +11.77

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.8000 0.2650 +553.50

七天 3.5000 2.7500 +75.00

14天 3.1700 2.5000 +67.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1200 1.1000 +2.00

七天 2.2500 2.0100 +24.00

14天 2.6200 2.3800 +24.00

Shibor

其中:隔夜 1.0340 1.0270 +0.70

七天 1.9770 1.9630 +1.40

三个月 2.8620 2.8565 +0.55