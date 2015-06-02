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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 12:20 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月2日-6月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月2日(二)

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至6月3日)。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至6月3日)。

孟买--印度央行举行货币政策会议。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2015年论坛(至6月3日)。

6月3日(三)

雅加达--德国央行理事Andreas Dombret就“欧元区当前形势--我们处于何种地位？”发表讲话(0900)。

开普敦--世界经济论坛2015年非洲峰会(至6月5日)。

巴西利亚--巴西央行公布利率决定(2200)。

华沙--波兰央行公布利率决定(0930)。

圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告，该报告将包含对2015年增幅的最新预估，并可能暗示货币政策走向(1400)。

6月4日(四)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1400)。

赫尔辛基--欧洲央行/芬兰央行召开题为“实现平衡：零售支付领域的创新、信托和监管”的会议(至6月5日)。发言者包括欧洲央行执委莫尔许和管委利卡宁等。

新增布达佩斯--罗马尼亚总理Victor Ponta、央行总裁Mugur Constantin Isarescu和财政部长Eugen Teodorovici在东南欧地区金融和投资会议上发表讲话。

6月5日(五)

巴黎--第七届拉美和加勒比地区国际经济论坛。演讲者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和法国财长萨潘等。

6月8日(一)

伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长William Danvers等在Chatham House MENA Economies会议中发表演说。

加拿大蒙特利尔--美洲国际经济论坛(The International Economic Forum of the Americas)(至6月11日)。法国央行总裁诺亚等人出席。

6月9日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 杜明霞)

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