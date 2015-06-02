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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 12:51 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在RBA政策决定公布后小涨，但之后遭遇新卖盘

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    * 澳元兑美元小涨，此前澳洲央行(RBA)在6月政策会议上决定维持利
率不变 
    * 澳洲央行认为当前政策适宜，没有表现出明确的宽松倾向
    * 政策声明公布后，澳元兑美元自声明公布前的0.7630涨至0.7664(
声明公布前交投于0.7604-37)
    * 澳洲央行并未关闭进一步宽松的大门
    * 央行只是不希望被限制于提供明确的前瞻性指引
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校　戴素萍)

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