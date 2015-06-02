《汇市简讯》澳元/美元在RBA政策决定公布后小涨，但之后遭遇新卖盘

0437GMT * 澳元兑美元小涨，此前澳洲央行(RBA)在6月政策会议上决定维持利 率不变 * 澳洲央行认为当前政策适宜，没有表现出明确的宽松倾向 * 政策声明公布后，澳元兑美元自声明公布前的0.7630涨至0.7664( 声明公布前交投于0.7604-37) * 澳洲央行并未关闭进一步宽松的大门 * 央行只是不希望被限制于提供明确的前瞻性指引 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 许娜；审校 戴素萍)