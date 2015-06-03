《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月3日

路透香港6月3日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美 元=7.755港元 ) 美国股市周二下跌，道琼工业指数 收跌28.43点，或0.16%，收报18,011.94点，因公债收 益率上升拖累公用事业股和其他高息股走低，但能源股走高及希腊和债权人可能接近达成交易的乐观 情绪，限制股市跌幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 153.560 1.28 41844 11.909 -2.39 中国铝业 14.740 -1.80 40601 4.572 0.27 中国移动 65.870 1.01 219401 102.164 -0.62 中国人寿 23.750 -1.33 112151 36.836 0.25 中石油 118.360 0.75 32234 9.179 0.31 中石化 87.520 0.37 54642 6.787 -0.48 汇丰控股 47.780 0.65 1930827 74.107 0.76 中电信 67.060 0.37 15750 5.201 0.40 中国联通 17.220 1.00 76444 13.354 0.71 兖州煤业 9.150 1.67 53667 7.096 -0.20 华能国际 55.560 0.63 23042 10.772 -0.45 南方航空 49.340 -2.06 6102 7.653 -0.10 东方航空 38.500 1.37 5188 5.971 -0.48 中芯国际 5.640 -0.70 1112 0.875 -1.71 （完） (整理 梁慧仪)