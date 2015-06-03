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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 08:29 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月3日

路透香港6月3日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美
元=7.755港元 )
    
    美国股市周二下跌，道琼工业指数 收跌28.43点，或0.16%，收报18,011.94点，因公债收
益率上升拖累公用事业股和其他高息股走低，但能源股走高及希腊和债权人可能接近达成交易的乐观
情绪，限制股市跌幅。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       153.560    1.28      41844            11.909      -2.39
 中国铝业                      14.740   -1.80      40601             4.572       0.27
 中国移动                      65.870    1.01     219401           102.164      -0.62
 中国人寿                      23.750   -1.33     112151            36.836       0.25
 中石油                       118.360    0.75      32234             9.179       0.31
 中石化                        87.520    0.37      54642             6.787      -0.48
 汇丰控股                      47.780    0.65    1930827            74.107       0.76
 中电信                        67.060    0.37      15750             5.201       0.40
 中国联通                      17.220    1.00      76444            13.354       0.71
 兖州煤业                       9.150    1.67      53667             7.096      -0.20
 华能国际                      55.560    0.63      23042            10.772      -0.45
 南方航空                      49.340   -2.06       6102             7.653      -0.10
 东方航空                      38.500    1.37       5188             5.971      -0.48
 中芯国际                       5.640   -0.70       1112             0.875      -1.71
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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