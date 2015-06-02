重发-香港个股：恒地主席称仍看好港股，倘恒指达3万点将捐10亿港元作公益

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路透香港6月2日 - 香港主要地产商--恒基地产 主席李兆基表示，从投资角度而言，目前市况下，投资股票仍较投资房地产回报为佳；假如恒生指数 升上3万点，他将履行诺言捐出10亿港元作慈善公益用途。

一向对投资股票甚有心得的李兆基周二在恒地股东周年大会后接受传媒采访时表示，虽然近期股市表现较之前逊色，但他仍维持买地产股比买楼为佳的看法。

＂去年2、3月恒地的股价约40（港）元，但今日已60多元，升了五成；若然买楼，今日未必上升，可能打过和，但要缴税、经纪佣金等费用就已蚀20%。＂人称＂四叔＂的李兆基说。

在福布斯香港富豪排行榜排第二的李兆基并表示，他曾许诺若恒指升穿3万点，他将捐出10亿港元作公益用途，届时他将会组织一个机构专门处理相关事宜。

恒指4月底时曾冲高至28,588点的高位，周二午盘约徘徊27,400点。

李兆基还称，假如普选行政长官方案能在立法会上获得通过，＂恒指可到3万点以上。＂

他解释，从生意人角度看，方案通对香港经济发展有利，政府开支及基建项目拨款也会顺利很多，也可令香港金融中心地位更巩固。

＂袋住先（即先接受方案）好过唔袋。＂他说。

港府官员在向市民＂推销＂2017年普选行政长官方案＂之初，曾以＂袋住先＂，建议议员及市民应先接受方案，而这个方案被一些人认为是经过筛选选出特首候选人，因而非真正的民主普选，因而泛民主派议员坚决拒绝＂袋住先＂。

虽然李兆基看好股市更甚于楼市，但他亦认为，楼价不会大起大跌，因为虽然随着政府两、三年前增加推出的土地，将陆续在未来几年落成住宅，令供应量回升，但同时建筑费高企，楼价料会平稳。

另一方面，李兆基将由7月起辞去恒基发展 主席兼董事总经理职务，改由其次子李家诚接任。李兆基表示，他已86岁工作能力已下降，所以应该安排接班，而他会尽量将工作量减至最少。

不过，他则未有计划淡出集团最主要上市公司--恒地。

＂我从小已做生意，对此情有独锺，就好像打麻将一样，要食糊了才离去。＂他说，恒地正部署很多计划，仍需要他去监督。（完）