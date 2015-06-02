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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 13:47 BJT

《汇市简讯》美元兑除日圆以外亚币下跌，受澳元上涨影响

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    * 澳洲央行公布政策决定后，在澳元走势带动下，美元兑韩元和新加
坡元触及盘中低位
    * 澳元兑美元在空头回补支撑下上涨1.1%，欧元和英镑兑澳元均下挫
1.0%
    * 澳元涨势提振了坡元和韩元，后两种货币收复此前失地
    * 美元兑韩元自1116.9高位回落至1112.3，日圆兑韩元报8.9250
    * 美元兑新加坡元触及日低1.3540，隔夜曾突破重要的50%回档位
    * 美元兑马币(林吉特)仍持于3.7000附近，印尼市场逢假期休市
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 白云)

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