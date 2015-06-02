《汇市简讯》美元兑除日圆以外亚币下跌，受澳元上涨影响

0334GMT * 澳洲央行公布政策决定后，在澳元走势带动下，美元兑韩元和新加 坡元触及盘中低位 * 澳元兑美元在空头回补支撑下上涨1.1%，欧元和英镑兑澳元均下挫 1.0% * 澳元涨势提振了坡元和韩元，后两种货币收复此前失地 * 美元兑韩元自1116.9高位回落至1112.3，日圆兑韩元报8.9250 * 美元兑新加坡元触及日低1.3540，隔夜曾突破重要的50%回档位 * 美元兑马币(林吉特)仍持于3.7000附近，印尼市场逢假期休市 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 许娜；审校 白云)