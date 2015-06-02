台湾股市：随亚股连三日收低，美元走强外资转汇出

路透台北6月2日 - 台湾股市周二连续第三日收低，与亚洲主要股市表现一致。分析师表示，美元走强引发外资转为汇出，台股缺乏续强动力，短期技术面恐有继续转弱的可能。

大盘加权股价指数 收跌0.12%报9,614.26点；今日成交初值 为988.15亿台币，上交易日修正后为923.38亿。

〞不太妙，月线下弯即将与季线死亡交叉。〞元大投顾经理周道中说。

他表示，今日大盘试图收复位在9,660点的季线，不过投资人追价意愿不足，以技术线型观察，短线不能排除指数向下测试9,473点附近半年线的可能。

他并预估，明日大盘指数应该维持在9,500-9,700点间弱势盘整。

台币兑美元 周二实质交易爆量走贬，随韩元走跌。汇银人士表示，美国数据强于预期令美元走势劲扬，且盘初外资明显买汇，台币急贬。不过30.900上方也出现出口商的美元卖压，稍稍抑制了台币的贬势。