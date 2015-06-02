《全球汇市》美元/日圆创12年半新高，澳洲央行谨慎言论提振澳元跳涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0924 1.0925 -0.01 -9.70 1.2097
美元/日圆 124.64 124.76 -0.10 +4.14 119.68
欧元/日圆 136.16 136.30 -0.10 -5.95 144.78
美元/瑞郎 0.9452 0.9457 -0.05 -4.92 0.9941
英镑/美元 1.5208 1.5200 +0.05 -2.34 1.5573
美元/加元 1.2508 1.2521 -0.10 +7.66 1.1618
澳元/美元 0.7676 0.7604 +0.95 -6.02 0.8168
新西兰元/美元 0.7117 0.7102 +0.21 -8.72 0.7797
澳元/日圆 95.670 94.860 +0.85 -2.13 97.750
新西兰元/日圆 88.710 88.590 +0.14 -4.93 93.310
英镑/日圆 189.55 189.60 -0.03 +1.70 186.38
澳元/新西兰元 1.0778 1.0695 +0.78 +2.95 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/汪红英/王兴亚/龚芳/王洋；审校 李婷仪/蔡美珍/艾茂林/张若琪)
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