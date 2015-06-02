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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 14:22 BJT

《全球汇市》美元/日圆创12年半新高，澳洲央行谨慎言论提振澳元跳涨

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0924 1.0925 -0.01 -9.70 1.2097

美元/日圆 124.64 124.76 -0.10 +4.14 119.68

欧元/日圆 136.16 136.30 -0.10 -5.95 144.78

美元/瑞郎 0.9452 0.9457 -0.05 -4.92 0.9941

英镑/美元 1.5208 1.5200 +0.05 -2.34 1.5573

美元/加元 1.2508 1.2521 -0.10 +7.66 1.1618

澳元/美元 0.7676 0.7604 +0.95 -6.02 0.8168

新西兰元/美元 0.7117 0.7102 +0.21 -8.72 0.7797

澳元/日圆 95.670 94.860 +0.85 -2.13 97.750

新西兰元/日圆 88.710 88.590 +0.14 -4.93 93.310

英镑/日圆 189.55 189.60 -0.03 +1.70 186.38

澳元/新西兰元 1.0778 1.0695 +0.78 +2.95 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/汪红英/王兴亚/龚芳/王洋；审校 李婷仪/蔡美珍/艾茂林/张若琪)

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