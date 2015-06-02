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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 14:19 BJT

日本债市：公债价格削减跌幅，此前10年期公债标售受欢迎

周二日本发售2.4万亿(兆)日圆10年期公债，投标倍数升至2.71倍，高于上个月标债时的2.24倍。

交易商表示，市场盘中稍早承压，使投资者较有意愿承接新的10年券。

美国公债收益率周一升至一周高点，因此前数据显示美国制造业活动5月反弹，建筑支出改善，暗示美国经济在经历第一季的低潮后，目前复苏步伐渐稳。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%

五年期公债 0.090% +0.5 0.085%

10年期公债 0.410% +1.5 0.395%

20年期公债 1.210% +0.5 1.205%

30年期公债 1.480% -0.5 1.485%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.49 -0.06 147.55

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/张若琪 审校 王洋/高琦)

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