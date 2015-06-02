日本债市：公债价格削减跌幅，此前10年期公债标售受欢迎

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
周二日本发售2.4万亿(兆)日圆10年期公债，投标倍数升至2.71倍，高于上个月标债时的2.24倍。
交易商表示，市场盘中稍早承压，使投资者较有意愿承接新的10年券。
美国公债收益率周一升至一周高点，因此前数据显示美国制造业活动5月反弹，建筑支出改善，暗示美国经济在经历第一季的低潮后，目前复苏步伐渐稳。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%
五年期公债 0.090% +0.5 0.085%
10年期公债 0.410% +1.5 0.395%
20年期公债 1.210% +0.5 1.205%
30年期公债 1.480% -0.5 1.485%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.49 -0.06 147.55
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/张若琪 审校 王洋/高琦)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。