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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 14:17 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳洲央行利率决议提振澳元

0607GMT -

* 澳元/美元涨0.97%，新西兰元/美元升0.37%，美元/日圆下滑0.11%，此前触及125.07的高位

* 日经指数跌0.13%，沪综指涨0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.9%，美国公债收益率报2.1794%，布兰特原油下滑0.14%

* 澳洲央行按兵不动，对政策前景言辞谨慎

* 欧洲央行及IMF总裁加入谈判，共商希腊债务解决之道

* 印度央行降息25个基点，为今年以来第三次降息 (完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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