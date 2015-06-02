韩国股市：收在近八周低位，受出口类股跌势拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔6月2日 - 韩国股市周二收在近八周低点，出口类股受创，因市场担忧日圆贬值减损韩国出口业相对于日本的价格竞争力。
韩国政府周二报告，有两人死于中东呼吸系统综合征，为首次出现死亡情况，两周内已有25人受到感染；投资人对此亦感到忧心。
韩国综合股价指数 收低1.1%，至2,078.64点，为4月9日以来低位。
现代汽车 发布营收锐减后，股价暴跌10%至近五年来低位。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。