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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 14:21 BJT

韩国股市：收在近八周低位，受出口类股跌势拖累

路透首尔6月2日 - 韩国股市周二收在近八周低点，出口类股受创，因市场担忧日圆贬值减损韩国出口业相对于日本的价格竞争力。

韩国政府周二报告，有两人死于中东呼吸系统综合征，为首次出现死亡情况，两周内已有25人受到感染；投资人对此亦感到忧心。

韩国综合股价指数 收低1.1%，至2,078.64点，为4月9日以来低位。

现代汽车 发布营收锐减后，股价暴跌10%至近五年来低位。(完)

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