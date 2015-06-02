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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 14:26 BJT

韩国汇市：韩元下滑，此前触及3月23日以来最低盘中水平

路透首尔6月2日 - 韩元 兑美元周二在本地市场收低0.2%，报1,112.4，此前最低跌至1,116.9，为3月23日以来最低的盘中水平。(完)

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