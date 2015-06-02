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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 14:32 BJT

日本股市：日经指数收低中止12日连涨，对冲基金了结获利

路透东京6月2日 - 日本股市日经指数周二止住连续12日的涨势，交易商称市场强劲上扬后对冲基金了结获利。

日经指数 收低0.1%至20,543.19点，日内在平盘上下波动。

日经指数自1988年2月以来的最长连涨期暂告一段落。此期间累计涨5.1%，主要寄望于股东回报提高。

东证股价指数 下跌0.3%至1,674.21点，JPX-日经400指数 亦跌0.3%至15,119.19点。(完)

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