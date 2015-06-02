日本股市：日经指数收低中止12日连涨，对冲基金了结获利

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京6月2日 - 日本股市日经指数周二止住连续12日的涨势，交易商称市场强劲上扬后对冲基金了结获利。
日经指数 收低0.1%至20,543.19点，日内在平盘上下波动。
日经指数自1988年2月以来的最长连涨期暂告一段落。此期间累计涨5.1%，主要寄望于股东回报提高。
东证股价指数 下跌0.3%至1,674.21点，JPX-日经400指数 亦跌0.3%至15,119.19点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。