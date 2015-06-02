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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 14:40 BJT

中国新债：进出口行周五将发至多120亿元三期债，期限三、五和10年

路透上海6月2日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(5日)在银行间债市招标发行至多120亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年，各期发行上限均为40亿元。

上述债券中，三年和五年品种为新发债，10年期为该行今年第八期 的增发债，票面利率4.29%。具体发行条款如下：

2015年第12、13期新发债及第八期增发债

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招标规模上限 各40亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 6月5日10:00-11:30

中标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)

起息日 3/5年：6月8日；10年：4月7日

缴款日 6月8日

分销期 6/5-6/8

上市日 6月10日

发行手续费 3年0.05%；5年0.10%；10年0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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