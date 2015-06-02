中国新债：进出口行周五将发至多120亿元三期债，期限三、五和10年

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月2日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(5日)在银行间债市招标发行至多120亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年，各期发行上限均为40亿元。
上述债券中，三年和五年品种为新发债，10年期为该行今年第八期 的增发债，票面利率4.29%。具体发行条款如下：
2015年第12、13期新发债及第八期增发债
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招标规模上限 各40亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 6月5日10:00-11:30
中标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)
起息日 3/5年：6月8日；10年：4月7日
缴款日 6月8日
分销期 6/5-6/8
上市日 6月10日
发行手续费 3年0.05%；5年0.10%；10年0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。