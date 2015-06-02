台湾债市：五年券殖利率随美债收升，方向不明当冲热络

* 大型银行加入五年券当冲交易行列，因资金充沛 * 周五非农数据公布前，债市难有交投方向 路透台北6月2日 - 台湾指标五年券104/9 发行前交易殖利率周二收升。交易员表示，主要跟 随美债走势，不过市场资金浮滥限制了弹幅，大型金融机构及银行乾脆加入当冲交易行列，市场交投转趋热络 ，成交值明显扩大。 交易员认为，周四第二期10年增额券104/5R 将要发行前交易，周五美国又要公布非农就业 数据，在相关变数厘清前，台债难有方向可言，此前殖利率料陷于狭幅区间整理。 〞今天成交量那么大，我们顺势做(当冲)就好啦，美债上去，台债跟着上去。〞大型金融机构交易员说。 票券公司交易员指出，由于市场短期资金太多，且随着昨天五年券殖利率走低，大型公股银行当冲交易转 趋积极，成交量明显扩增。 他表示，大型银行锁定区间当冲，五年券殖利率跌破1%卖出，但殖利率回到1%以上随即买进。 交易商说，在市场资金宽松，预估五年券殖利率低于1%的情况不会持续太久。 大型金融机构交易员即指出，五年券殖利率跌至0.995%以下已处偏低水准，但今天殖利率又反弹，预计明 天将反转走低；主要是市场资金浮滥的趋势没有改变，且市场气氛并未翻空。 惟在10年券104/5 方面，今天交易依然清淡。交易员预估，须待周四104/5R发行前交易开启 后，资金就会移入。 交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.99%-1.02%；10年券104/5期料 在1.53%-1.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.94 1.0045 0.9985-1.0090 235.0 10 104/5 +1.25 1.5380 1.5380-1.5402 2.0 本周的全球重要经济事件和数据包括： 6月2日(二)：德国5月经季节调整失业人数变化；4月欧元区生产者物价指数；美国工厂订单；4月耐久财 订单；5月美国汽车销售年率；澳洲央行宣布利率决定；经济合作暨发展组织(OECD)2015年论坛。 6月3日(三)：欧洲6月央行利率决定再融资利率、存款利率；4月欧元区零售销售；美国 5月ADP民间就业 岗位增幅；4月美国国际贸易收支；美国5月Markit综合采购经理人指数(PMI )；美国供应管理协会(ISM)5月非 制造业PMI；经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年经济展 望初版；美联储发布经济状况褐皮书；美国芝加哥 联储总裁埃文斯发表演说。 6月4日(四)：英国6月央行利率决定；法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率；美 国Challenger企 业计划裁员人数；日本央行总裁黑田东彦就货币政策讲话； 6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月 美国民间就业岗位 ；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州 经济俱乐部午餐会上发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5380 5 104/9 1.0045 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/林高丽)