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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 15:23 BJT

台湾债市：五年券殖利率随美债收升，方向不明当冲热络

* 大型银行加入五年券当冲交易行列，因资金充沛
    * 周五非农数据公布前，债市难有交投方向

    路透台北6月2日 - 台湾指标五年券104/9 发行前交易殖利率周二收升。交易员表示，主要跟
随美债走势，不过市场资金浮滥限制了弹幅，大型金融机构及银行乾脆加入当冲交易行列，市场交投转趋热络
，成交值明显扩大。
    
    交易员认为，周四第二期10年增额券104/5R 将要发行前交易，周五美国又要公布非农就业
数据，在相关变数厘清前，台债难有方向可言，此前殖利率料陷于狭幅区间整理。
    
    〞今天成交量那么大，我们顺势做(当冲)就好啦，美债上去，台债跟着上去。〞大型金融机构交易员说。
   
    
    票券公司交易员指出，由于市场短期资金太多，且随着昨天五年券殖利率走低，大型公股银行当冲交易转
趋积极，成交量明显扩增。    
    
    他表示，大型银行锁定区间当冲，五年券殖利率跌破1%卖出，但殖利率回到1%以上随即买进。
    
    交易商说，在市场资金宽松，预估五年券殖利率低于1%的情况不会持续太久。
    
    大型金融机构交易员即指出，五年券殖利率跌至0.995%以下已处偏低水准，但今天殖利率又反弹，预计明
天将反转走低；主要是市场资金浮滥的趋势没有改变，且市场气氛并未翻空。    
    
    惟在10年券104/5 方面，今天交易依然清淡。交易员预估，须待周四104/5R发行前交易开启
后，资金就会移入。
    
    交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.99%-1.02%；10年券104/5期料
在1.53%-1.55%。
     
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                              
   5  104/9                   +0.94       1.0045   0.9985-1.0090      235.0
                                                                  
  10   104/5                  +1.25       1.5380   1.5380-1.5402        2.0
    
    本周的全球重要经济事件和数据包括：   
    6月2日(二)：德国5月经季节调整失业人数变化；4月欧元区生产者物价指数；美国工厂订单；4月耐久财
订单；5月美国汽车销售年率；澳洲央行宣布利率决定；经济合作暨发展组织(OECD)2015年论坛。
  
    6月3日(三)：欧洲6月央行利率决定再融资利率、存款利率；4月欧元区零售销售；美国 5月ADP民间就业
岗位增幅；4月美国国际贸易收支；美国5月Markit综合采购经理人指数(PMI )；美国供应管理协会(ISM)5月非
制造业PMI；经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年经济展 望初版；美联储发布经济状况褐皮书；美国芝加哥
联储总裁埃文斯发表演说。 
  
    6月4日(四)：英国6月央行利率决定；法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率；美 国Challenger企
业计划裁员人数；日本央行总裁黑田东彦就货币政策讲话； 
  
    6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月 美国民间就业岗位
；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州
经济俱乐部午餐会上发表讲话。         
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.5380
          5       104/9                       1.0045
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                   

 (记者 罗两莎; 审校 董永年/林高丽)

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