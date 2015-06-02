国际油市：油价小升，因需求稳健抵消供应过剩影响

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“成员国之间的分歧仍然很大，如果不是每一个国家都支持...沙特将不会减产。”
不过沙特石油部长表示，今年下半年需求将加速，令油价受支撑。
摩根大通表示，炼厂的需求坚挺，也提振油价。
加拿大的山林大火使得该国10%的油砂产量，或每日23.3万桶，仍处在停产状态，不过救火已取得进展。
近月布兰特原油期货 盘中低见64.71美元，随后在0635 GMT时回升到每桶65美元。
美国原油期货 上涨0.15美元，至60.35美元。
花旗在一份报告中称：“沙特阿拉伯石油部长欧那密的讲话是典型的乐观，承认目前市场供给过剩，但预期下半年需求走强，最终市场将回复平衡。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/王洋; 审校 艾茂林/龚芳)
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