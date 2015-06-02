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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 15:16 BJT

韩国债市：一年期公债收益率创纪录收盘低位

路透首尔6月2日 - 韩国公债价格周二全线上涨，因近期公布的一连
串疲弱经济数据，促使投资者上调对于央行再次降息的机率。
    
    一年期公债收益率(殖利率) 跌2.4个基点，至1.660%的
纪录收盘低位，也低于央行当前的政策利率1.75%。
    
    以下为韩国债市周二收盘价：

                                  今日收盘价   上日收盘价
    -------------------------------------------------------
    韩国公债期货           109.40        109.36
    10年期公债收益率  2.333%        2.343%
    五年期公债收益率   1.928%        1.941%
    -------------------------------------------------------
    注：*为三年期公债近月期约报价。(完)
    
      
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 (编译 艾茂林; 审校 龚芳)

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