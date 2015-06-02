韩国债市：一年期公债收益率创纪录收盘低位

路透首尔6月2日 - 韩国公债价格周二全线上涨，因近期公布的一连 串疲弱经济数据，促使投资者上调对于央行再次降息的机率。 一年期公债收益率(殖利率) 跌2.4个基点，至1.660%的 纪录收盘低位，也低于央行当前的政策利率1.75%。 以下为韩国债市周二收盘价： 今日收盘价 上日收盘价 ------------------------------------------------------- 韩国公债期货 109.40 109.36 10年期公债收益率 2.333% 2.343% 五年期公债收益率 1.928% 1.941% ------------------------------------------------------- 注：*为三年期公债近月期约报价。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 欧元区公债市场 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 (编译 艾茂林; 审校 龚芳)