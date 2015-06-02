《台湾利率预测》6月短票利率料在0.56-0.60%，关注季底资金紧缩效应

路透台北6月2日 - 台湾货币市场资金调度人士周二表示，月初整体资金情势偏向宽裕，但月中过后季底资金紧缩效应料陆续浮现，6月提存期短票利率预估区间在0.56-0.60%，关注季底因素可能令月底时短票利率略有走扬压力。

路透周二访谈七家金融机构，包括三家大型票券商、三家银行及一家大型金融机构，估计6月短票利率主要区间在0.56-0.60%。

大型票券商指出，随着今年以来外资持续汇入，垫高整体银行间资金水位，月中以前短票利率可望贴近区间低位，但担心季底效应将于月中过后逐渐显现，不排除短票利率在月底会短暂拉高靠向0.60%。

〞若外资没汇出，短票利率应该不致看到6字头(意指0.60%)，若外资汇出就是另一个STORY(故事)。〞一位大型票券商交易员说。

银行交易商也认为，由于银行间考量季底财报编制及资本适足率计算等因素，对季底资金操作转趋于保守，将增添票券商季底资金调度的难度，牵动月底短票利率动向，临近月底短票利率将略为承压。

另外，台湾央行将于6月25日召开第二季理监事会议，会后宣布利率决定。目前金融机构大都认为台湾央行6月底的理监事会议将维持利率不变。

紧缩因素方面，6月提存期将标售发行各300亿台币的五年公债、10年公债；此外，央行将例行性发行1,500亿台币的364天期存单，以及200亿台币的两年期存单。

宽松因素方面，6月央行存单到期至少达4兆(万亿)4,445.3亿台币以上；国库券到期700亿台币；公债还本付息则约有3.7亿台币。

以下为各金融机构对6月提存期的自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大票券商一 0.56 0.60

大票券商二 0.56 0.59

大票券商三 0.56 0.59

大型金融机构 0.57 0.60

银行一 0.57 0.65

银行二 0.56 0.60

银行三 0.56 0.58

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