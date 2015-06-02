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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 16:02 BJT

金属期市：铜价持于6,000美元附近，全球制造业迟滞令铜需求前景难断

0724GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%，至6,031.50美元，与周一所创六周低位5,985美元相距不远。

上海期货交易所主力8月期铜合约 跌0.3%至每吨43,690元人民币(7,049美元)。

“今年开局迄今表现疲弱，上半年表现通常会略强于下半年，”瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan表示。但他补充道，一些短线需求信号已开始转趋正面。

LME铜库存继年初激增之后，于3月中旬时持平，5月中旬时开始趋于下滑MCUSTX-TOTAL。

若秘鲁矿场冲突持续升温，则铜价可能获得进一步支撑。

但有鉴于5月供给未出现严重中断，巴克莱预计铜在2015年将供过于求48,000吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/龚芳; 审校 徐文焰)

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