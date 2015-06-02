路透6月2日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：过去几周涨至3月以来涨势61.8%回档位1.0843美元的初步目标后，极短线的盘整走势仍在持续。升势料在1.1050附近中止，预计仍将在5月22日高位1.1208受到抑制。

美元/日圆：已收于2007年6月高位124.14日圆上方，希望今天能看到一些后续走势。当日技术图表上的艾略特波浪计数暗示，美元将先回软至123.40-122.40再回升。

欧元/日圆：过去几周脱离38.2%回调位132.80日圆后，欧元仍受到买盘追捧。欧元涨势已突破初步阻力位135.35，但2月高位和200日移动均线切入位136.70/137.16仍是主要阻力。上行阻力在50%回调位137.93处加强，周线图上艾略特波浪切入位在139.05日圆，我们会密切关注这一区域的初步失利。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0970 1.0925 +0.41 -9.32 1.2097

美元/日圆 124.54 124.76 -0.18 +4.06 119.68

欧元/日圆 136.67 136.31 +0.26 -5.60 144.77

美元/瑞郎 0.9422 0.9457 -0.37 -5.22 0.9941

英镑/美元 1.5207 1.5200 +0.05 -2.35 1.5573

美元/加元 1.2498 1.2521 -0.18 +7.57 1.1618

澳元/美元 0.7691 0.7604 +1.14 -5.84 0.8168

新西兰元/美元 0.7117 0.7102 +0.21 -8.72 0.7797

欧元/瑞郎 1.0339 1.0334 +0.05 -14.03 1.2026

欧元/英镑 0.7211 0.7186 +0.35 -7.01 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3684 9.3725 -0.04 -1.06 9.4688

美元/挪威克朗 7.9020 7.9544 -0.66 +5.75 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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