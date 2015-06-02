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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 16:19 BJT

《全球汇市》澳洲央行对利率的中性立场推动澳元跳涨，欧元走势迟滞

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0964 1.0925 +0.36 -9.37 1.2097

美元/日圆 124.49 124.76 -0.22 +4.02 119.68

欧元/日圆 136.47 136.31 +0.12 -5.73 144.77

美元/瑞郎 0.9428 0.9457 -0.31 -5.16 0.9941

英镑/美元 1.5201 1.5200 +0.01 -2.39 1.5573

美元/加元 1.2499 1.2521 -0.18 +7.58 1.1618

澳元/美元 0.7686 0.7604 +1.08 -5.90 0.8168

新西兰元/美元 0.7110 0.7102 +0.11 -8.81 0.7797

欧元/瑞郎 1.0338 1.0334 +0.04 -14.04 1.2026

欧元/英镑 0.7209 0.7186 +0.32 -7.04 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3749 9.3725 +0.03 -0.99 9.4688

美元/挪威克朗 7.9027 7.9544 -0.65 +5.76 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/杜明霞/汪红英/龚芳; 审校 蔡美珍/王洋/徐文焰)

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