《全球汇市》澳洲央行对利率的中性立场推动澳元跳涨，欧元走势迟滞

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0964 1.0925 +0.36 -9.37 1.2097
美元/日圆 124.49 124.76 -0.22 +4.02 119.68
欧元/日圆 136.47 136.31 +0.12 -5.73 144.77
美元/瑞郎 0.9428 0.9457 -0.31 -5.16 0.9941
英镑/美元 1.5201 1.5200 +0.01 -2.39 1.5573
美元/加元 1.2499 1.2521 -0.18 +7.58 1.1618
澳元/美元 0.7686 0.7604 +1.08 -5.90 0.8168
新西兰元/美元 0.7110 0.7102 +0.11 -8.81 0.7797
欧元/瑞郎 1.0338 1.0334 +0.04 -14.04 1.2026
欧元/英镑 0.7209 0.7186 +0.32 -7.04 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3749 9.3725 +0.03 -0.99 9.4688
美元/挪威克朗 7.9027 7.9544 -0.65 +5.76 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 高琦/杜明霞/汪红英/龚芳; 审校 蔡美珍/王洋/徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。