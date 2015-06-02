《路透晚报》--6月2日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低中止12日连涨，对冲基金了结获利

日本股市日经指数周二止住连续12日的涨势，交易商称市场强劲上扬后对冲基金了结获利。日经指数收低0.1%至20,543.19点，日内在平盘上下波动。日经指数自1988年2月以来的最长连涨期暂告一段落。此期间累计涨5.1%，主要寄望于股东回报提高。东证股价指数下跌0.3%至1,674.21点。

--中国股市：沪综指震荡收升1.7%，做多情绪浓烈抵消新股发行冻资影响

中国股市沪综指震荡收升1.7%，个股继续普涨。分析师称，近两日股指快速收复上周大跌失地，市场做多情绪浓烈，大大抵消了中国核电等多只新股发行冻结资金给市场带来的负面影响，预计短线大盘维持震荡上行的格局。

沪综指收报4,910.53点，涨81.79点或1.69%；上证A股今日成交9,921亿元人民币，周一为9,270亿元。沪深300指数收报5,161.87点，涨1.69%。

--香港股市：收低，投资者等待中国内地出台新政策推动资金流入港股

香港股市收低，投资者等待中国内地出台新政策推动资金流入香港市场，并且揣测美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在何时升息。恒生指数收盘跌0.5%，报27,466.72点，恒生国企指数下滑0.7%，报14,201.63点。

--汇市：澳洲央行对利率的中性立场推动澳元跳涨，欧元走势迟滞

澳元兑美元劲涨逾1%，此前澳洲央行会议声明并未表露出进一步降息的明确倾向。美元兑日圆在亚洲时段升逾125日圆，为2002年末以来首次，之后回落。欧元兑美元陷于近期区间内，报1.0980美元，因希腊债务谈判没有明显进展。澳元在欧洲盘初上涨1.3%，至0.7702美元。

--欧元债市：德国公债期货下跌，因希腊债务问题谈判有望取得突破

德国公债期货早盘下跌，因希腊及其债权人谈判有望取得突破性进展。德国政府一名发言人表示，德国、法国、国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行(ECB)以及欧盟执委会领导人在周一晚间的会议上同意，未来几天将继续保持密切联系，为希腊债务谈判努力。德债期货跌46个跳动点至154.80，延续周一尾盘跌势。德国10年期公债收益率上升4个基点，报0.56%。

--国际油市：油价小升，因需求稳健抵消供应过剩影响

原油期货价格小幅走高，因需求稳健；之前油价一度走低，受石油输出国组织(OPEC)本周或不会减产的预期影响。OPEC将于本周五在维也纳召开会议。美国花旗银行称其可能维持当前产量不变。近月布兰特原油期货盘中低见64.71美元，在0833GMT时上涨1.36%至每桶65.76美元。美国原油期货上涨0.91美元，至61.11美元。

--全球金市：金价持于1,200美元下方，因美国经济数据强劲且美元上涨

金价守在每盎司1,200美元下方，因美元兑日圆涨至12年半高位，而且美国数据强劲支撑对美联储今年晚些时候加息的预期。0834GMT时，现货金略下滑至每盎司1,187美元附近。金价周一曾升至日高1,204.31美元，但未能守住涨幅，当日收盘略微下跌。

--金属期市：铜价持于6,000美元附近，全球制造业迟滞令铜需求前景难断

铜价持于每吨6,000美元附近，因全球制造业成长迟滞，暗示在每年季节性需求通常较强的季度，金属消费前景晦暗不明。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.18%，至6,035美元，与周一所创六周低位5,985美元相距不远。上海期货交易所主力8月期铜合约跌0.3%至每吨43,690元人民币(7,049美元)。