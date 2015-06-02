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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 16:16 BJT

表格：德国5月经季节调整失业人口减少6,000人

路透柏林6月2日 - 德国联邦劳工局周二公布：
    
    * 5月经季节调整的失业人口减少6,000人至278.6万(路透调查预估为
减少1.0万)
    * 5月经季节调整的失业率持平于6.4%
    * 5月未经季节调整的总失业人口降至276.2万人，4月为284.3万
    
    以下为详细表格
                        2015年5月   2015年4月     2014年5月
    变动 (经调整)          -6,000      -9,000      +21,000
    人数 (经调整，百万)     2.786       2.791        2.907
    失业率 (经调整，%)        6.4         6.4          6.7
    变动 (未经调整)       -81,148     -88,661      -61,306
    人数 (未经调整，百万)   2.762       2.843        2.882
    失业率 (未经调整,%)       6.3         6.5          6.6
    (完)
    
      

 (编译 高琦 审校 杜明霞)

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