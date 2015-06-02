表格：德国5月经季节调整失业人口减少6,000人

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透柏林6月2日 - 德国联邦劳工局周二公布： * 5月经季节调整的失业人口减少6,000人至278.6万(路透调查预估为 减少1.0万) * 5月经季节调整的失业率持平于6.4% * 5月未经季节调整的总失业人口降至276.2万人，4月为284.3万 以下为详细表格 2015年5月 2015年4月 2014年5月 变动 (经调整) -6,000 -9,000 +21,000 人数 (经调整，百万) 2.786 2.791 2.907 失业率 (经调整，%) 6.4 6.4 6.7 变动 (未经调整) -81,148 -88,661 -61,306 人数 (未经调整，百万) 2.762 2.843 2.882 失业率 (未经调整,%) 6.3 6.5 6.6 (完) (编译 高琦 审校 杜明霞)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。