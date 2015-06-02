中港个股：中国交建牵头联合体获哈尔滨轨交BOT项目，总价约265亿

路透上海6月2日 - 由中国交建 牵头的联合体近日获得哈尔滨市轨道交通3号线二期工程的BOT（投资、建设、运营和股权转让）项目，项目暂定合同总价为264.577亿元人民币。

上海普天 周二公告显示，该联合体成员除中国交建和上海普天外，还包括中国中铁 旗下的中铁一局和刚完成合并的中国南车 旗下的长春轨道客车股份有限公司。

BOT项目合同履行期限为25年，包含五年建设期，计划今年8月开工，2020年7月底试运营。