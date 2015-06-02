中港个股：中国交建牵头联合体获哈尔滨轨交BOT项目，总价约265亿

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月2日 - 由中国交建 牵头的联合体近日获得哈尔滨市轨道交通3号线二期工程的BOT（投资、建设、运营和股权转让）项目，项目暂定合同总价为264.577亿元人民币。
上海普天 周二公告显示，该联合体成员除中国交建和上海普天外，还包括中国中铁 旗下的中铁一局和刚完成合并的中国南车 旗下的长春轨道客车股份有限公司。
BOT项目合同履行期限为25年，包含五年建设期，计划今年8月开工，2020年7月底试运营。
上海普天将负责通信系统设备、信号系统设备、地铁AFC系统（自动售检票系统）设备、消防系统设备等的购置及安装工程，合同分项金额预计约10亿元左右。公司预期该合同对今年营收和利润没有影响。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。