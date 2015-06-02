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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 16:30 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎上档面临200日均线反压

0808GMT

* 我们准备在0.9510作空，上方200日均线位于0.9530

* 仍有下跌风险，除非能够收在200日均线之上

* 对多头的警示讯号：10日及30日均线呈多头交叉，动能正面

* 技术图表： link.reuters.com/wah84w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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