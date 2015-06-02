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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 16:43 BJT

韩国新股：现代汽车旗下Innocean将进行IPO，欲筹资多达3.2亿美元

路透首尔6月2日 - 现代汽车集团旗下广告公司Innocean Worldwide Inc周二表示，计画藉由首次公开发行(IPO)筹措最多3,551亿韩元(3.194亿美元)资金。

初步计画呼吁现有股东出脱约300万股，另外200万股新股的发行参考价介于64,000-71,000韩元区间。

现代汽车 副董事长郑义宣持有Innocean的180万股、持股比重10%，他将在这次IPO中释出140万股持股；本IPO料在7月进行。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)

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