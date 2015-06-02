韩国新股：现代汽车旗下Innocean将进行IPO，欲筹资多达3.2亿美元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔6月2日 - 现代汽车集团旗下广告公司Innocean Worldwide Inc周二表示，计画藉由首次公开发行(IPO)筹措最多3,551亿韩元(3.194亿美元)资金。
初步计画呼吁现有股东出脱约300万股，另外200万股新股的发行参考价介于64,000-71,000韩元区间。
现代汽车 副董事长郑义宣持有Innocean的180万股、持股比重10%，他将在这次IPO中释出140万股持股；本IPO料在7月进行。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。