更新版 1-韩国央行：委员Ha Sung-keun在5月会议上独力支持降息--会议记录

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
尽管维持指标利率不变，但剩余六名委员中的五位表示，没有明确迹象表明经济前景面临严重风险，并称通胀率将从今年下半年开始反弹。
会议记录未提及第七位委员，因如果其它六位委员形成明显多数，央行总裁李柱烈通常跟随大多数人的意见。
在5月15日的会议上，李柱烈对韩国经济给出了乐观的评估，并表达了对家庭债务快速攀升的担忧。
韩国央行将在6月11日的下次会议上重估货币政策。
周一的数据显示，韩国5月出口遭遇近六年来最大同比降幅，受到中国经济增长放缓、油价下跌，以及工作日较少多重因素影响，这支持市场对近期该国进一步降息的预期。
在始于2012年中的这轮宽松周期，韩国央行总计降息六次，上次降息是在3月。(完)
(编译 徐文焰/王洋; 审校 杜明霞/于春红)
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