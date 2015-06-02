更新版 1-韩国央行：委员Ha Sung-keun在5月会议上独力支持降息--会议记录

尽管维持指标利率不变，但剩余六名委员中的五位表示，没有明确迹象表明经济前景面临严重风险，并称通胀率将从今年下半年开始反弹。

会议记录未提及第七位委员，因如果其它六位委员形成明显多数，央行总裁李柱烈通常跟随大多数人的意见。

在5月15日的会议上，李柱烈对韩国经济给出了乐观的评估，并表达了对家庭债务快速攀升的担忧。

韩国央行将在6月11日的下次会议上重估货币政策。

周一的数据显示，韩国5月出口遭遇近六年来最大同比降幅，受到中国经济增长放缓、油价下跌，以及工作日较少多重因素影响，这支持市场对近期该国进一步降息的预期。

在始于2012年中的这轮宽松周期，韩国央行总计降息六次，上次降息是在3月。(完)