版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 16:39 BJT

韩国企业：浦项工程建设将向一家沙特基金发行价值3.57亿美元的新股

路透首尔6月2日 - 韩国浦项工程建设公司(POSCO E&C)周二表示，将针对沙特阿拉伯公共投资基金设立的一家特殊目的载体，发行价值3,970亿韩元(3,568亿美元)的新股。

韩国浦项钢铁 拥有浦项工程建设公司近90%的股权，母公司一直在寻求处置一些资产，以应对钢铁市场下滑的影响。（完）

(编译 高琦 审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐