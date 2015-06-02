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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 16:58 BJT

全球贵金属：6月1日SPDR黄金持仓降0.25%，iShares白银持仓不变

路透6月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较周五下滑0.25%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓持稳。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,957,968.0 6月 1日 23,015,506.3 5月29日 -57,538.3 -0.25%

iShares 317,070,797.1 6月 1日 317,070,797.1 5月29日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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