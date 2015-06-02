重温稿-《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.58%，PSL消息提振长债需求

* 招标品种: 财政部10年期续发固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(3日)10:35-11:35

* 受访人数: 12位(银行、券商)

* 预测区间: 3.54%-3.63%

* 预测均值: 3.58%(按各家机构预测值平均)

路透北京6月2日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，受央行进行PSL并调降利率消息提振，现券自弱势中稍缓，今日一二级市场均有较好表现，前期遇冷的长债情绪亦有回暖。在此情况下，明日10年国债定位有望低于二级，预测均值落在3.58%。

“(收益率)多少要往下走点儿，二级市场今天已经反映了，央妈PSL操作啊，不能不给面子。”北京一银行交易员称。

两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL(抵押补充贷款)操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.6404%。明日续发国债的标的券150005券 最新成交在3.60%。

明日新债为财政部今年第五期10年品种的第二次续发，采用采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

具体招标时间为6月3日上午10:35-11:35。招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至6月8日进行分销；6月10日起与之前发行的同期国债合并上市交易。