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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 17:01 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月2日

路透香港6月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:54时，1港
元=0.79906人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为29.7%，高于
上交易日收盘的28.34%。
    
   公司名       A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                        5.20            6.78           0.96
 建设银行                                        6.68            7.78           1.07
 中国银行                                        4.48            5.22           1.07
 农业银行                                        3.76            4.23           1.11
 招商银行                                       18.95           24.70           0.96
 中信银行                                        7.74            6.55           1.48
 交通银行                                        7.46            7.59           1.23
 民生银行                                       10.51           10.70           1.23
 中国人寿                                       36.11           37.25           1.21
 中国平安                                       86.38          114.90           0.94
 中国太保                                       33.20           40.85           1.02
 中信证券                                       32.02           32.20           1.24
 新华人寿                                       61.43           50.05           1.54
 海通证券                                       26.86           24.30           1.38
 华能国际                                       12.06           10.82           1.39
 大唐发电                                        8.75            4.66           2.35
 华电国际                                        9.29            9.26           1.26
 中煤能源                                        9.12            4.97           2.30
 中国神华                                       22.74           19.84           1.43
 中国石油                                       12.37            9.15           1.69
 兖州煤业                                       15.93            7.11           2.80
 中国石化                                        7.50            6.82           1.38
 上海石化                                        9.02            3.81           2.96
 中海油服                                       27.48           14.56           2.36
 仪征化纤                                        9.51            3.91           3.04
 中国铝业                                        9.33            4.56           2.56
 江西铜业                                       26.44           15.46           2.14
 洛阳钼业                                       16.69            7.11           2.94
 紫金矿业                                        6.97            3.38           2.58
 马钢股份                                        6.62            3.06           2.71
 鞍钢股份                                        7.63            6.43           1.49
 重庆钢铁                                        5.66            2.43           2.91
 海螺水泥                                       26.16           32.80           1.00
 洛阳玻璃                                       20.44            7.15           3.58
 京城机电                                       14.60            5.96           3.07
 中联重科                                        9.82            6.69           1.84
 金隅股份                                       12.62            8.72           1.81
 中国国航                                       11.99            9.43           1.59
 东方航空                                        9.59            6.00           2.00
 南方航空                                       10.37            7.66           1.69
 中国远洋                                       13.98            5.89           2.97
 中海集运                                        9.97            3.65           3.42
 中集集团                                       29.15           23.35           1.56
 中海发展                                       12.21            6.16           2.48
 宁沪高速                                        9.48           11.12           1.07
 深高速                                         10.58            6.76           1.96
 成渝高速                                        9.06            3.95           2.87
 皖通高速                                       15.61            8.10           2.41
 广深铁路                                        8.11            5.17           1.96
 中国南车                                       29.45           15.00           2.46
 中国交建                                       19.00           13.54           1.76
 中国铁建                                       22.19           14.26           1.95
 中国中铁                                       19.22           10.04           2.40
 长城汽车                                       47.08           51.75           1.14
 比亚迪                                         76.00           54.50           1.75
 广汽集团                                       13.13            8.00           2.05
 青岛啤酒                                       57.21           52.15           1.37
 白云山                                         44.80           31.90           1.76
 新华制药                                       17.61            8.39           2.63
 海信科龙                                       14.10            7.35           2.40
 南京熊猫                                       27.23           10.92           3.12
 晨鸣纸业                                       11.52            6.11           2.36
 上海医药                                       29.24           25.90           1.41
 中兴通讯                                       32.48           23.65           1.72
 东方电气                                       29.16           17.70           2.06
 潍柴动力                                       35.43           29.85           1.49
 东北电气                                        8.35            3.30           3.17
 广船国际                                       68.18           35.90           2.38
 经纬纺机                                       26.50           12.24           2.71
 昆明机床                                        8.84            3.52           3.14
 一拖股份                                       17.99            7.24           3.11
 北辰实业                                        7.57            3.77           2.51
 创业环保                                       16.52            7.64           2.71
 中国中冶                                       10.00            4.23           2.96
 金风科技                                       24.97           19.66           1.59
 丽珠                                           90.53           66.10           1.71
 万科                                           14.80           20.15           0.92
 郑煤机                                         14.47            6.73           2.69
 大连港                                         10.16            4.22           3.01
 山东墨龙                                       15.50            5.46           3.55
 浙江世宝                                       52.01           15.50           4.20
 复星医药                                       37.23           32.90           1.42
 光大银行                                        5.74            5.08           1.41
 东江环保                                       75.58           48.05           1.97
 上海电气                                       23.12            8.29           3.49
 广发证券                                       27.22           25.25           1.35
 华泰证券                                       29.87           26.35           1.42
                                                                                                
                                                    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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