台湾汇市：台币随亚币走贬再创逾月低位，外资汇出力道大抵销出口商抛汇

* 台币随亚币连七贬，再创逾月低位 * 外资汇出，午后出口商稍有抛汇 * 明日实质交易区间料在30.900-31.000 路透台北6月2日 - 台币兑美元 周二随亚币再走贬创逾一个月的低位。汇银人 士指出，国际美元持强下，外资终于今日出现明显汇出，虽出口商也有抛汇，但短期之内台 币有机会贬向31整数关卡。 汇银人士指出，今日除很少数外商银之外，各大型保管行多站在买汇的行列，令台币一 开盘的贬势即大于先前预期。不过，午后随着亚币跌幅稍见缩减和出口商抛汇力道出笼，台 币实质成交反倒较上午有撑。 〞外资今天汇出很明显。但其实今天他们在台股卖的不多，〞一家大型商银交易人士说 。 他们表示，盘初台币贬势超出预期，因此出口商一开始还颇为观望惜售(美元)；不过午 后亚币的贬幅缩减，台币跟着较上午缩减贬势，倒是令出口商的美元卖盘松动出笼。 他们认为，出口商月初的抛汇需求不算太大，但若台币盘中有非预期的急贬行情，可能 吸引卖盘一涌而出。 汇银人士认为，美元兑日圆持稳在12年半的高位，带动韩元竞贬的趋势，台湾央行回应 近期弱于预期的总体经济环境，促贬台币的压力更大，也令这波台币贬幅较急。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日走势迥异于现货美元趋强的走势，一个月期美 元/台币换汇点折价幅度再度扩大。他们认为，这可能是因为近期NDF流动性不佳、未能反映 真实价位所致。另外也有可能目前台币走贬的心理预期太强，使得美元/台币的避险需求暂 且观望。 一个月美元/台币远汇 尾盘报30.829/30.849，上日收在30.869。 今日台币续创逾一个月收盘低位，前波低位为4月24日的31.051。台币今日实质交易区 间在30.873-30.935；上日交易区间在30.727-30.769。交易员预估明日台币主要实质交易暂 看在30.900-31.000间。 韩元 兑美元周二在本地市场收低0.2%，报1,112.4，此前最低跌至1,11 6.9，为3月23日以来最低的盘中水平。 台湾股市周二连续第三日收低，与亚股相似。 台湾证交所资料，外资及陆资 在台股卖超19.09亿台币，连续三个交易日卖超。 本周国际重要经济数据和事件有： 6月2日(二)：德国5月经季节调整失业人数变化；4月欧元区生产者物价指数；美国工厂 订单；4月耐久财订单；5月美国汽车销售年率；澳洲央行宣布利率决定；经济合作暨发展组 织(OECD)2015年论坛。 6月3日(三)：欧洲6月央行利率决定再融资利率、存款利率；4月欧元区零售销售；美国 5月ADP民间就业岗位增幅；4月美国国际贸易收支；美国5月Markit综合采购经理人指数(PMI )；美国供应管理协会(ISM)5月非制造业PMI；经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年经济展 望初版；美联储发布经济状况褐皮书；美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。 6月4日(四)：英国6月央行利率决定；法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率；美 国Challenger企业计划裁员人数；日本央行总裁黑田东彦就货币政策讲话； 6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月 美国民间就业岗位；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美 国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州经济俱乐部午餐会上发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.002 30.932 30.851-31.010 31.000 10.25 6.03 元太外汇经纪公司 31.005 30.930 30.875-31.005 31.000 4.92 3.12 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.010/0.005 美元/台币六个月期 -0.115/-0.095 -0.085/-0.060 (完)