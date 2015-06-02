中国央行：首季移动支付同比增逾九倍，信用卡授信额大增三成至6万亿元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京6月2日 - 中国央行周二发布报告显示，今年一季度社会资金交易规模持续扩大，支付结算业务量稳定增长。其中电子支付业务保持较快增长，尤其是移动支付业务涨幅明显，金额同比大涨921%。
截止期末，信用卡授信总额同比增长近三成达到6万亿元，信用卡期末应偿信贷总额同比增逾三成达2.55万亿元。信用卡卡均授信额度1.47万元，授信使用率为40.99%。
同期数据还显示，信用卡总体信用状况好转，逾期半年未偿信贷总额环比下降近二成，仅占应偿信贷余额的1%。
报告显示，一季度全国银行卡在用发卡数量近50亿张，其中信用卡发卡量仅占一成，且环比下降近7%。截至一季度末，全国人均持有银行卡3.69张。其中，人均持有信用卡0.31张。
央行网站刊登《2015年第一季度支付体系运行总体情况》显示，今年一季度电子支付业务金额为772.54万亿元人民币，其中网上支付金额占比高达78%，移动支付业务金额虽仅占5%，但同比大增922%；电话支付则呈现业务笔数下降，金额却同比增长局面。（完） (发稿 王蕾；审校 毕晓雯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。