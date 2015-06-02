欧洲金融：以日本公债走势为参照，可推断出法国公债收益率将大跌

路透东京6月2日 - 包括对冲基金在内的机构投资者正在仔细研究日本公债的既往表现，以期从中获得有关法国公债未来走向的线索。法国公债之前出现几年来的最大跌势。

10年期法国公债收益率(殖利率) 上月一度升至1.08%高点，因一些投资者认为欧洲央行的货币刺激措施将会奏效，且欧元区正逐步走出通缩。欧洲央行1月宣布，将根据其量化宽松计划，每月购买600亿欧元(660亿美元)债券，其中主要是主权债券。该计划宣布后，法国公债收益率起初曾跌至0.33%的纪录低点。

一些对冲基金表示，日本公债在2013年初日本央行宣布大规模货币宽松计划后的反应，和法国公债的表现有着惊人的相似。当时10年期日本公债收益率 骤跌至0.32%的纪录低点，随后也回升至1%的高点。

法国公债的波动情况和日本公债如此相似，以致于一些对冲基金已根据2013年日本公债收益率走势模拟欧洲公债收益率图表，Commons Asset Management的总裁Tetsuro Ii说。指标10年期德国公债收益率 自4月底以来的走势也类似，不过法国公债收益率与日本公债收益率的走势更为接近，一定程度上是因为法国和日本的债务评级更加接近。

10年期日本公债收益率现已回落，在1月触及0.2%下方的纪录低点。如果与日本公债收益率走势相仿的现象持续下去，则欧元区公债收益率将在欧洲央行购债计划的影响下逐步回落。“(欧元区)货币政策没有变化。目前是买入欧洲公债的一个好时机，”Capital Partners Securities的董事总经理Masahiro Ichikawa说。

法国和日本公债收益率走势对照图表：link.reuters.com/nah84w (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)