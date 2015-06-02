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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 17:43 BJT

更正-日本能源：2030年石油消费量预计将较目前减少33%--经济产业省

(更正：因译文有误，标题及内文各段改为“经济产业省”，非“通产省”)

路透东京6月2日 - 日本经济产业省一项预期显示，随着政府推动恢复使用核电以及促进可再生能源的使用，该国石油消费量在2030年前后料将减少33%，至每日大约250万桶。

经换算后，日本在2030年之前的石油消费量将每年减少1.9%。不过即便减少三分之一后，石油在日本始于2030年4月年度的能源供应中仍占据30%的最大比重；截止2014年3月年度的石油消费占比为40%。

日本是全球第四大石油进口国，其石油消费量于截止2000年3月年度达到每日424万桶的峰值。

根据经济产业省的数据，日本4月石油日进口量为335万桶，大多来自中东。日本在截止2014年3月年度的国内石油产量约为每日11,500桶。

经济产业省数据显示，通过增加核能与可再生能源的发电量，日本2030年的能源自给率有望提升至25%，而目前仅为6%。尽管所有铀燃料都依靠进口，但日本将核能视为国内能源来源。(完)

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