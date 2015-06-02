《汇市简讯》欧元/英镑出现轧空，但仍可能翻转向下

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 5月29日入市的欧元/英镑空头感受到今天轧空的痛苦
* 有充分理由继续作空。疲弱的英国制造业数据令英镑承压
* 英国服务业活动反弹，建筑业信心创九年高点
* 英国4月抵押贷款批准件数升至14个月高位。明天公布Nationwide房价指数
* 英国服务业PMI也是明天出炉。据信月底一次性需求是欧元/英镑跳涨背后的原因
* 55日移动均线/日线图云区应限制欧元/英镑走势
* 英文技术图表 link.reuters.com/keh84w (完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。