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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 17:51 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑出现轧空，但仍可能翻转向下

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* 5月29日入市的欧元/英镑空头感受到今天轧空的痛苦

* 有充分理由继续作空。疲弱的英国制造业数据令英镑承压

* 英国服务业活动反弹，建筑业信心创九年高点

* 英国4月抵押贷款批准件数升至14个月高位。明天公布Nationwide房价指数

* 英国服务业PMI也是明天出炉。据信月底一次性需求是欧元/英镑跳涨背后的原因

* 55日移动均线/日线图云区应限制欧元/英镑走势

* 英文技术图表 link.reuters.com/keh84w (完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 高琦)

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