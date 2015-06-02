印度央行：总裁称若雨季降水量及油价条件良好，或有更多降息空间

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月2日 - 印度央行总裁拉詹周二表示，如果雨季降水量好于预期，或是政府采取措施阻止了食品价格上涨，以及全球油价仍保持低位，则可能为印度开启进一步降息的空间。
拉詹是在分析师电话会议上发表此番讲话，此前央行将指标附买回利率下调25个基点至7.25%，但对通胀保持谨慎，因担心雨季降水量低于正常水平。
印度政府周二将今年雨季降水量预估下调到长期均值的88%，受厄尔尼诺气候影响，令人担忧今年将出现六年来的首次乾旱。
“必须指出利率并不是唯一发挥作用的工具，这一点很重要。还有许多其他影响因素，比如政府政策，银行决策，所有这些举措都将帮助推动增长。”拉詹补充道。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。