印度央行：总裁称若雨季降水量及油价条件良好，或有更多降息空间

路透6月2日 - 印度央行总裁拉詹周二表示，如果雨季降水量好于预期，或是政府采取措施阻止了食品价格上涨，以及全球油价仍保持低位，则可能为印度开启进一步降息的空间。

拉詹是在分析师电话会议上发表此番讲话，此前央行将指标附买回利率下调25个基点至7.25%，但对通胀保持谨慎，因担心雨季降水量低于正常水平。

印度政府周二将今年雨季降水量预估下调到长期均值的88%，受厄尔尼诺气候影响，令人担忧今年将出现六年来的首次乾旱。

“必须指出利率并不是唯一发挥作用的工具，这一点很重要。还有许多其他影响因素，比如政府政策，银行决策，所有这些举措都将帮助推动增长。”拉詹补充道。（完）