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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 17:52 BJT

德国个股：德意志交易所将在亚洲开设衍生品交易所

路透法兰克福6月2日 - 德意志交易所 周二表示，除了在新加坡设立结算中心之外，还计画开设一衍生品交易所，这是该公司努力扩大亚洲业务的措施。

德意志交易所在伦敦投资人大会提出的简报中指出，已经向监管机构送交申请书，应会在明年第二季开始运营。

德意志交易所持续努力在迅速成长的亚洲市场拓展业务，并在今年初取得在新加坡设立结算中心的许可，该结算中心预计在2016年开始运营。

德意志交易所上周宣布，同意与中国金融期货交易所及上海证券交易所设立合资企业，为中国大陆以外的投资人研发及营销中国股票和上市交易基金(ETF)。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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