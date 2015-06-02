德国个股：德意志交易所将在亚洲开设衍生品交易所

路透法兰克福6月2日 - 德意志交易所 周二表示，除了在新加坡设立结算中心之外，还计画开设一衍生品交易所，这是该公司努力扩大亚洲业务的措施。

德意志交易所在伦敦投资人大会提出的简报中指出，已经向监管机构送交申请书，应会在明年第二季开始运营。

德意志交易所持续努力在迅速成长的亚洲市场拓展业务，并在今年初取得在新加坡设立结算中心的许可，该结算中心预计在2016年开始运营。