德国个股：德意志交易所将在亚洲开设衍生品交易所

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透法兰克福6月2日 - 德意志交易所 周二表示，除了在新加坡设立结算中心之外，还计画开设一衍生品交易所，这是该公司努力扩大亚洲业务的措施。
德意志交易所在伦敦投资人大会提出的简报中指出，已经向监管机构送交申请书，应会在明年第二季开始运营。
德意志交易所持续努力在迅速成长的亚洲市场拓展业务，并在今年初取得在新加坡设立结算中心的许可，该结算中心预计在2016年开始运营。
德意志交易所上周宣布，同意与中国金融期货交易所及上海证券交易所设立合资企业，为中国大陆以外的投资人研发及营销中国股票和上市交易基金(ETF)。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。