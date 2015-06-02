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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 17:52 BJT

亚洲橡胶：结束五连涨而收低，受获利了结拖累

“美元午后失去动能之后，获利抛盘即告浮现，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa表示。

“很难预测市场目前的走向，”Tazawa补充道，在股市走坚的情况下，中国投机客可能再度进场敲进；但亚洲供过于求可能令胶价承压。

新加坡SICOM-7月合约 最新报每公斤163.5美分，下跌0.2美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 汪红英/龚芳/杜明霞)

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