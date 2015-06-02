路透基点：中升集团1.5亿美元贷款展开筹组--TRLPC

路透6月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中升集团的1 .5亿美元三年期定期贷款，由牵头行兼簿记行星展银行展开筹组。 担保人为借款方的离岸子公司。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码321个基点，平均期限 为2.625年，承贷银行可获得200个基点的费用。 6月29日之前承贷的银行，将额外获得一笔42个基点的优惠费用。 承贷3,000万美元及以上的银行，将获得397个基点的综合收益和牵头 行的头衔，其中先付费用为199.5个基点。承贷2,000-2,900万美元的银行 ，将获得383个基点的综合收益和主办行的头衔，费用为162.75个基点； 承贷1,000-1,900万美元的银行，将获得373个基点综合收益及安排行的头 衔，费用为136.5个基点。综合收益不包括前述42个基点的优惠费用。 贷款宽限期为18个月，之后每半年一次分四次不等额偿还，偿还的比 例分别为10%(1)、15%(2-3)和60%(4)。 资金用于一般企业用途，银行回复期限7月6日。 中升集团是中国的一家汽车经销集团，在香港上市，业务侧重于豪华 和中高档汽车品牌。(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)