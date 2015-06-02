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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 18:57 BJT

两岸金融：台湾金管会开放期货商赴陆投资非证券期货机构

路透台北6月2日 - 台湾金管会周二称，为利期货商海外发展，开放期货商或其子公司赴大陆投资非证券期货机构，此前已发布函令期货商可转投资大陆资讯公司。

金管会证期局副局长王咏心今天在一场记者会并指出，先前已发布函令期货商可转投资大陆资讯公司提供相关程式，已有元大金控 旗下元大宝来期货及群益期货等两家期货商提出申请并已核准。

另金管会并预告修正证券商管理规则，她也表示，以前证券商海外子公司营业项目及转投资皆要事前报经金管会核准，今日预告修订将另发布函令规范增订除外规定，届时海外子公司营业项目变更的时效将加快，有利与其他国家竞争。目前海外设立子公司的证券商共17家券商可望受惠。

此外，金管会预告修订保险业在香港及澳门设立分支机构许可办法，金管会官员表示，由于本条例年久失修，此次预告增订保险业在香港或澳门设立分支机构或子公司的条件，包括资本适足率须达一定比率、最近三年未受主管机关处分或受处分后已具体改善等。

同时金管会为适度管控保险业在港澳投资部位，明定保险公司在香港或澳门投资总额不得超过保险总公司业主权益的40%，以避免风险过度集中。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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