两岸金融：台湾金管会开放期货商赴陆投资非证券期货机构

路透台北6月2日 - 台湾金管会周二称，为利期货商海外发展，开放期货商或其子公司赴大陆投资非证券期货机构，此前已发布函令期货商可转投资大陆资讯公司。

金管会证期局副局长王咏心今天在一场记者会并指出，先前已发布函令期货商可转投资大陆资讯公司提供相关程式，已有元大金控 旗下元大宝来期货及群益期货等两家期货商提出申请并已核准。

另金管会并预告修正证券商管理规则，她也表示，以前证券商海外子公司营业项目及转投资皆要事前报经金管会核准，今日预告修订将另发布函令规范增订除外规定，届时海外子公司营业项目变更的时效将加快，有利与其他国家竞争。目前海外设立子公司的证券商共17家券商可望受惠。

此外，金管会预告修订保险业在香港及澳门设立分支机构许可办法，金管会官员表示，由于本条例年久失修，此次预告增订保险业在香港或澳门设立分支机构或子公司的条件，包括资本适足率须达一定比率、最近三年未受主管机关处分或受处分后已具体改善等。