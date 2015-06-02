更新版 1-台湾货币市场：短率持稳既有区间低位，整体银行间资金水位续处高档

* 短率仍持稳既有区间低位

* 银行上缴营所税带动需求

* 整体银行资金水位续偏高 (新增央行及银行间拆款收盘细节)

记者 詹静宜

路透台北6月2日 - 台湾银行间短率周二持稳既有区间低位。资调人士表示，因银行间在周三前持续上缴企业营利事业所得税至台湾银行，略有带动资金需求去化部份银行过剩资金，然而整体银行间资金水位依旧偏高，令短率持续徘徊低位。

他们指出，尽管近日外资转趋汇出，但外资今年以来已连续四个月净汇入高达逾百亿美元 ，现在只是稍作调节，目前整体银行体系资金仍显充沛，修正后周一累积银行间超额准备高达逾7,900亿台币，短率才会躺在低位。

〞去外银捞钱，额度内都没问题。〞一位大型公营商银交易员说。

上述交易员并表示，银行间在6月3日之前上缴企业营所税至台银后，紧接着就是个人综合所得税金融机构委托取款首批提兑日在6月10日，各银行则在11日税款入库，预估综所税的税款散布在各家银行，不若营所税分布集中，因此影响较为有限。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.400%；与上日相同。一周拆款利率区间落在0.380-0.440%；上日在385%-0.450%；两周拆款利率区间落在0.388-0.450%，上日在0.388-0.435%。

**发票量仍少**

短票方面，一位大型票券商交易员指出，周二发票量依旧偏少，连跟银行到期续作的量能都不够，短票利率大致持在现有利率水准不变。

“今天交投清淡，明天会好一点点，” 上述交易员说。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57%，部分季内成交在0.56%、部分跨季则成交在0.58%，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.573%，前日也在0.573%，上日成交量57.45亿台币，前日为107.03亿。

台湾央行周二共发行5,586亿台币存单，与今日存单到期金额5,608亿台币相较，存单发行金额减22亿。

本周央行存单到期共1兆132.80亿台币，本周余日情况大致为：周三1,454.30亿台币，周四2,020.50亿台币与周五594.00亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为42亿台币，累积超额准备为7,984亿台币、加计前期1%的超额准备为9,905亿台币。 **RP利率维持低档**

债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日投信端资金状况回复月初宽松态势，令RP利率维持在低档，下周债券交割发行因子较多，又有个人综所税款缴库因素干扰，部分资金已先行避开落点下周三的密集交割日。

他们表示，下周债券交割因子包括周一的凯基证券70亿台币公司债、周三有中信银金融债120亿台币、台新银金融债91亿台币及中龙钢铁公司债100亿台币及周五交割300亿台币的五年公债104/9期。

“钱很多，连平常没在连络的政府单位都打来要销钱，”一位票券商资调人士说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。