东南亚股市：泰股收在近五个月低位，星股则连续第五日走跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
新加坡股市 跌1.5%至3,340.75点，为1月20日以来最低收盘点位。在跌幅居前的个股中，来宝集团 下跌6.3%，Jardine Cycle & Carriage 下挫3.7%。
菲律宾股市 跌1.5%，抹去上日1.2%的涨幅，30支大型成分股中有28支下跌。
马来西亚股市 和越南股市 均收低，受亚洲股市下跌拖累，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌1%左右，因美元走强令大宗商品价格承压。
股票交易所数据显示，外资卖超2.65亿马币(林吉特)(7,168万美元)马来西亚股票，以及21.2亿披索(340万美元)菲律宾股票。
印尼股市 因假日休市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 396.85 -4.59 -1.14 -3.39 410.77
新加坡 3340.75 -51.36 -1.51 -0.73 3365.15
马来西亚 1741.37 -2.04 -0.12 -1.13 1761.25
泰国 1476.87 -19.18 -1.28 -1.39 1497.67
印尼 5213.82 -2.56 -0.05 -0.25 5226.95
菲律宾 7551.96 -118.41 -1.54 +4.44 7230.57
越南 570.31 -4.67 -0.81 +4.52 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 龚芳/汪红英；审校 徐文焰)
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