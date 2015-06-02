马来西亚期市：棕榈油触及三个月高位，受助于豆油走坚和马币下滑

路透吉隆坡6月2日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及三个月高位，连续第四日上涨，受隔夜豆油市场升势及马币走弱的支撑

美国7月豆油期货 过去两日上涨近8%，因美国国家环境保护局(EPA)提高了生物柴油目标，此举或刺激豆油的消费量。

指标8月棕榈油期货 一度高见2,349马币，涨幅为2.4%，创下3月5日以来最高。该合约收盘上涨0.8%，报每吨2,312马币。

总成交量为40,716口，略低于35,000口的均值。

LT International Futures交易主管Chandran Sinnasamy说：“市场在上涨，因为豆油走坚，马币也协助升势，”他并称棕榈油可能进入2,250-2,400马币的新区间。

“目前各种因素都利好，棕榈油可能会因超买指标而出现修正性下滑，但在2,280-2,300区域有良好的支撑，”他说。

马币跌至七周低点也支撑棕榈油升势。自5月25日触及2,121马币的低位以来，棕榈油价格已累计上涨逾10%。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将突破2,346马币的阻力位，升至下一道阻力位2,385马币。(完)

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