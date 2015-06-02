中国央行：今年前五个月提供PSL资金2,628亿元,5月末余额为6,459亿元

路透北京6月2日 - 中国央行周二表示，截至5月末，其货币政策工具--抵押补充贷款（PSL）余额为6,459亿元人民币，当前该工具利率3.10%。

中国央行通过微博发布，今年前五个月共提供PSL资金2,628亿元,并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国家开发银行降低棚改贷款利率，加大对棚户区改造的支持力度，促进降低社会融资成本。

“央行通过PSL为国家开发银行棚改贷款提供长期稳定、成本适当的资金来源，对支持棚户区改造发挥了积极作用。”央行称。

央行介绍，去年4月25日，央行创设PSL，根据棚改贷款进度，央行去年提供PSL资金3,831亿元。

此外，中国央行在其官网货币政策工具栏目下创设了抵押补充贷款专栏。

两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。

去年国内有媒体报导，国开行获得央行1万亿元PSL，用于棚改专项贷款。