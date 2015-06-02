重温稿-中国央行：大额存单管理暂行办法再推利率市场化，冲击理财发行

* 为全面放开存款利率上限奠定基础

* 增加银行主动负债能力

* 降银行负债综合成本冲击理财

路透北京6月2日 - 中国央行周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元。

中国央行网站新闻稿表示，大额存单的发行主体为银行业存款类金融机构，而大额存单推出初期将首先在自律机制核心成员范围内试点发行，有序扩大发行人范围。

“大额存单是银行存款类金融产品，属一般性存款，并纳入存款保险的保障范围；其利率以市场化方式确定，将为全面放开存款利率上限奠定更为坚实的基础。”央行有关负责人称。

此前，中国央行推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

中国央行指出，大额存单发行利率以市场化方式确定；固定利率存单采用票面年化收益率的形式计息，浮动利率存单以上海银行间同业拆借利率为浮动利率基准计息。

平安证券银行业分析师励雅敏认为，个人及企业大额存单的推出意味着针对大额存款利率管制的放开，按照先大额后小额的政策思路，利率市场化仅差放开存款利率上限最后一步。

“预计未来12个月内将取消存款利率上浮上限，届时有望实现全面的利率市场化。”中银国际研究员孙洁妮发布报告指出。

对于银行业经营，孙洁妮报告表示，大额存单的交易有助于帮助商业银存款定价，而大额存单将促进商业银行由过去被动吸收存款的经营方式转变为积极按需吸收资金。

定价方面，中国民生银行首席研究员温彬称，Shibor利率只有一年期以内的短期品种，对于大额存单一年期以上品种如何定价仍是考验。

**降负债综合成本冲击理财**

国信证券宏观与固收团队称，大额存单推出有助于稳定并下拉银行的隐性负债成本，2014年同业大额存单的推出主要目的在于取代以往混乱的线下同业存款，而大额存单的推出有助于取代表内、表外理财等高负债工具，将银行负债成本显形化、透明化，有助于降低银行负债成本。

对于理财的冲击程度还要看大额存单的流动性。央行规定，大额存单可以转让、提前支取和赎回；此外，还可以用于办理质押。

国信证券预计，率先在试点银行展开的大额存单发行，其定价将低于同期理财产品，因为大额存单具有流动性，可转让。

“与理财相比，大额存单可以转让、可以质押，是有流动性的存款，与理财产品相比有流动性溢价，预计发行利率低于同期限理财。”民生证券报告称。

对于其流动性的安排，中国外汇交易中心发布大额存单管理实施细则称，发行人应于每期大额存单发行前在发行条款中明确是否允许转让、提前支取和赎回，以及相应的计息规则等；在大额存单的转让可以通过第三方平台开展，转让范围限于本细则规定的投资人。

提前支取方面，细则称，发行人为投资人办理提前支取时，应按照发行时约定的提前支取条款，兑付提前支取部分的本金和利息。投资人可全额提前支取，也可部分提前支取。

**不会引起无序竞争**

孙洁妮认为，大额存单可能会取代一部分定期存款，但由于金额较高且流动性欠佳，中期内大额存单只能占到存款很小的一部分。

而对于后期大额存单发行带来银行的竞争，民生证券称，大额存单发行需向央行报备，可以防范负债端无序竞争。

大额存单管理暂行办法称，发行大额存单，应当于每年首期大额存单发行前，向中国人民银行备案年度发行计划；发行人如需调整年度发行计划，应当向中国人民银行重新备案；此外，根据《存款保险条例》，大额存单作为一般性存款，纳入存款保险的保障范围。

国金证券银行业分析师马鲲鹏认为，未来存款利率上浮比率会根据资产运用需求和流动性状况频繁、双向调整，一定是“先有资产运用、后有负债匹配”的顺序，反而消除了存款价格战的危险。